село Покровка, село Покровка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Покровка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Днепровский уезд
581Покровка, сел. каз.при заливе Егорлицком.1078272271259Рыбных заводов 3. Два кордона пограничной стражи.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Покровская волость
286. Покровка, деревня бывшая государственная, при Черном море, дворов 73, жителей 394, волостное правление (уездный город в 100 верстах), 2 лавки. В 15 верстах — молитве Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16419Покровкаселоцентр сільської радир-н Очаківськийсільрада Покровська
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