деревня Гора, деревня Гора, Чебсарский район, Северный край (на 1931) — Familio

Гора

Чебсарский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Озерково-Оночистенский сельсовет
Гора 6904деревняЗимнее: 8 км. Летнее: 8 км.Зимнее: 30 км. Летнее: 30 км.Зимнее: 47 км. Летнее: 47 км.811
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