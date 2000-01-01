село Старая Толковка, село Старая Толковка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Старая Толковка

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Старая Толковка Старо-Толковской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4018.
По обвинению граждан с. Ст. Толковки Старо-Толковской волости Нижне-Ломовского уезда Пензенской губернии Шеварева Герасима Маркеевича, Спиркина Трофима Константиновича, Л Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1352Старая Толковка, с. каз.при рч. Ломове и руч. Толковке.161328111401201Церковь православная 1. Училище. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Старо-Толковская волость
800. Ст. Толковка, село бывшее государственное, при речках Толковке и Нор-Ломове, дворов 335, жителей 2006, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь прав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд, Старо-Толковская волость
село Старо-Толковское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
46989Старая Толковкасело53°26'43°28'N-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Новотолковский сельсовет
56654410141с Старая Толковкасело
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