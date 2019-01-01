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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 134. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Маэксовской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
378. Маэксо, село бывшее государственное, при реке Маэксе и озере Белом, дворов 44, жителей 258, 2 церкви православных
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
30Маэкса (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля445712412см.церковная служба—Белозерский почтовый тракт и канал.река Маэкса.Смежен с селом Маэкса.
31Маэкса (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Маэксовского65102193238431412+земледелиелес. и отх. зар.—река Маэкса.Церковь, одноклассн. зем. школа, 2 мелочные лавки, смежно с погостом Маэкса.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35416Маэксасело60°02'с.ш.37°43'в.д.P-37-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610101116с Маэксасело