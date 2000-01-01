посёлок Казанский, посёлок Казанский, Карагайская волость, Тобольский уезд (на 1912) — Familio

Казанский

Карагайская волость, Тобольский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Загваздинская волость
Казанский (Услан) пос., при рч. Биче, на прос. дор.2252252525240
Тобольский уезд, Карагайская волость
Казанцы т. юр. (см. № 772)30432
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