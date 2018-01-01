деревня Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Ильмень

Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
771Ильмень, д. вл.при рч. Грачевке.452091268211

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Ростошевская волость
348. Ильмень, деревня бывшая владельческая, при речке Ольшанке, дворов 97, жителей 634, ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аркадакский район
43901Ильменьдеревня51°53'с.ш.43°27'в.д.M-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аркадакский муниципальный район, Малиновское сельское поселение
63603465106д Ильменьдеревня

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