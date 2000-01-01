село Спасское, село Спасское, Хохловская волость, Щигровский уезд (на 1892) — Familio

Спасское

Хохловская волость, Щигровский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3151Спасское (Белое), с. вл.при рч. Белой.352081323314Церковь православная 1. Завод кирпичный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Хохловская волость
1337. Спасское (Белое), село бывшее владельческое, дворов 88, жителей 748, церковь православная, лавка, торжок в храм. праздн.

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Щигровский уезд, Хохловская волость
Спасское село34432439Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 17.
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