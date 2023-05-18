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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
586Рановские верхи, д. вл. и каз.при рч. Ранове.351734159167
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рановские Верхи, Никольское тож д.273при р. Ранове39148138286187376Змиевка1 ветр. мельн.
Рановские Верхи ус. поч. гр. Неаронова275—235187406Змиевка
Рановские Верхи усад. двор. Жукова276—437187406Змиевка
Рановские Верхи ус. мещ. Федоровой277——33187406Змиевка
Рановские Верхи ус. крест. Матвеева278—358187406Змиевка
Рановские Верхи ус. двор. Жукова279—112187406Змиевка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
935Рано-Верхидеревня53°32'с.ш.39°20'в.д.N-37-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61615444186д Рано-Верхидеревня