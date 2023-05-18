деревня Рано-Верхи, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Рано-Верхи

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
586Рановские верхи, д. вл. и каз.при рч. Ранове.351734159167

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Змиевская волость
Рановские Верхи, Никольское тож д.273при р. Ранове39148138286187376Змиевка1 ветр. мельн.
Рановские Верхи ус. поч. гр. Неаронова275235187406Змиевка
Рановские Верхи усад. двор. Жукова276437187406Змиевка
Рановские Верхи ус. мещ. Федоровой27733187406Змиевка
Рановские Верхи ус. крест. Матвеева278358187406Змиевка
Рановские Верхи ус. двор. Жукова279112187406Змиевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
935Рано-Верхидеревня53°32'с.ш.39°20'в.д.N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Милославское сельское поселение
61615444186д Рано-Верхидеревня

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