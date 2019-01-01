село Большое Алдаркино, Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Большое Алдаркино

Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Неплюевская волость
750. Б. Алдаркина, деревня бывшая государственная, при речке Алдарке, дворов 126, жителей 736

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Неплюевская волость
С. Большое Алдаркино. Б. госуд. Чуваши и рус. Прав.3570Р. Алдаркино1405013192670519

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Борский район
56855Большое Алдаркиносело53°06'с.ш.51°54'в.д.N-39-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Борский муниципальный район, Сельское поселение Большое Алдаркино
36612404101с Большое Алдаркиносело

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