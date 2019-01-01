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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
710Маркова, д.при Мариинском канале.1515244857Часовня православная. Крупчатых заводов 2. Мельниц 5.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
148. Маркова, деревня бывшая государственная, при реке Вытегре, дворов 17, жителей 87, часовня, крупч. зав., 6 мльн., лавка
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
220810. МарковоМарковскоеПри Мариинской системе15½8½До ближайшего поселения: 250 с. До школы: школа. До почтового отделения: 7. До пароходной пристани: 10. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 39. Не крестьянское: —. Крестьянское: 45. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34430Марководеревня60°57'с.ш.36°40'в.д.P-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622420141д Марководеревня