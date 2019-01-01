деревня Крутики, деревня Крутики, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Крутики

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Рождественская волость
1169. Крутикова, деревня бывшая государственная, при озере, дворов 20, жителей 100, войлокатальное зав.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Рождественская волость
15) д. Крутики, на озере, распл.Саповское общество286251Бывшие государственныеПравославныеРусские78

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
696500Крутикидеревня57°30'00"56°56'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Плехановское сельское поселение
57630446111д Крутикидеревня
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