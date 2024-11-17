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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе усадебной земли крестьянкой д. Кчеры, Подмошской волости, Лужского уезда, Ф. Петровой. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Кчера, Подмошской волости, Лужского уезда, К. Александровым. 1893–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2251Кчера, д. вл.при ключе.402545123140
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Кчеры20Голенищев-Кутузов89—24
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
274. Кчера, деревня бывшая владельческая, дворов 60, жителей 357, часовня, лавка, ветряная мельница
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Кчера д.474 стан2776 участок25станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58811Кчерадеревня58°28'00"30°13'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603425181д Кчерадеревня