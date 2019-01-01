деревня Красные Станки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Красные Станки

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Красностанская волость
676. Красные станки, село бывшее удельное, дворов 56, жителей 309, волостное правление (уездный город в 42 верстах) ц. пр., школа, 2 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Красно-Станская волость
село Красные-Станки129168993463520642295435917

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Красностанская волость
22Красные Станки (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Красностанского636319421540942++земледелиелесные заработкиМосковский почтовый трактЦерковь, часовня, школа, волостное правление, пчт. от., кв. стр., урядн., церк. причт, 2 мелочные лавки, чайн., сборн. пункт телятников.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
59550Красные Станкидеревня58°24'00"31°50'00"O-36-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Пролетарское городское поселение
49625154141д Красные Станкидеревня

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