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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Никольской Аргуновской волости Никольского уезда Селякова на постановление чиновника по крестьянским делам об утверждении приговора об ото Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Никольской Аргуновской волости Корепина, ходатайствующего о предоставлении в его пользование недействующего наследственного мукомольного Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Никольской Аргуновской волости Карепина и Коробова о переселении. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 5807.
Дело об отмене решения по привлечению крестьянина деревни Никольской Аргуновской волости Корепина М. И. к исполнению воинской повинности по Никольскому уезду. 1915–1916 г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольская472
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
954. Никольская, деревня бывшая государственная, при речке Кержанге, дворов 37, жителей 231, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241217Никольскоедеревня59°51'с.ш.45°09'в.д.O-38-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634404136д Никольскоедеревня