Населенное место

Селец-Малый, ф. (Кричинского), жит. 30 (17 м. 13 ж.), дес. 75, у. гор. 33 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Сморгонь 13 в.

Селец 1-я, д., жит. 16 (6 м. 10 ж.), дес. 21, у. гор. 33 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Сморгонь 14 в.