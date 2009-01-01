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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Селец-Малый, ф. (Кричинского), жит. 30 (17 м. 13 ж.), дес. 75, у. гор. 33 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Сморгонь 13 в.
Селец 1-я, д., жит. 16 (6 м. 10 ж.), дес. 21, у. гор. 33 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Сморгонь 14 в.
Селец, 2-я д., жит. 153 (86 м. 67 ж.), дес. 92, у. гор. 33 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Сморгонь 14 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Селец177
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Селец92