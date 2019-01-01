село Гуторово, село Гуторово, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Гуторово

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2352Гуторово, с. каз. и вл.при р. Оке.111482282317Церковь православная 1. Торжок. Маслобоень 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Гуторовская волость
634. Гуторово (Букреево), село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 121, жителей 719, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Гуторовская волость
Гуторова (село)12Город Кромы

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд, Гуторовская волость
село Гуторово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
63860Гуторовосело52°39'с.ш.35°56'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Гуторовское сельское поселение
54625416106с Гуторовосело
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