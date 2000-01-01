починок Над ключем Бронским (Митрофановка), починок Над ключем Бронским (Митрофановка), Нолинский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Над ключем Бронским (Митрофановка)

Нолинский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15198Над ключем Бронским, поч. каз.при ключе Бронском.4989156355Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Немская волость
781. Над Ключом Бранком (Митрофановское), село бывшее государственное, при речке Бравке, дворов 19, жителей 97, церковь православная, школа, дегтярный завод
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