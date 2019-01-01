село Стриганское, Ирбитское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Стриганское

Ирбитское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2595Стриганское, сел.при рч. Ляге.603853146169Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Стриганская волость
679. Стриганское, село бывшее государственное, при речке Ляге, дворов 62, жителей 285, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, почт Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Стриганская волость
село Стриганское1682161519704196121424103[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Стриганская волость
с. Стриганское на р. Ляге, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, фельдш. и ветеринарный пункты и базар по пятницам, распланированоСтриганское общество68167174Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские60

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Ирбитский округ, Заводоирбитский район, Стриганский сельсовет
3. Стриганское, с. | по зимнему пути 102215259474474р. Ляга27 | 192927 | 19727 | 1927 | 1929 | 2127 | 19кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
688927Стриганскоесело57°15'с.ш.62°32'в.д.O-41-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ирбитское
65711000601с Стриганскоесело

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