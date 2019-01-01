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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2595Стриганское, сел.при рч. Ляге.603853146169Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
679. Стриганское, село бывшее государственное, при речке Ляге, дворов 62, жителей 285, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, почт Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Стриганское1682161519704196121424103[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Стриганское на р. Ляге, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, фельдш. и ветеринарный пункты и базар по пятницам, распланированоСтриганское общество68167174Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские60—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Стриганское, с. | по зимнему пути 102215259474—474———р. Ляга27 | 19—29—27 | 19727 | 1927 | 1929 | 2127 | 19—кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688927Стриганскоесело57°15'с.ш.62°32'в.д.O-41-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000601с Стриганскоесело