село Усинское, Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Усинское

Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1515Уса, с. удел.при р. Усе и устьи рч. Тишерека.25202759901034Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Усинская волость
978. Уса, село бывшее удельное, при речке Усе, дворов 557, жителей 2730, волостное правление (уездный город в 25 верстах), школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Усинская волость
село Уса154111012101191361939347553[...]

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Шигонская волость
317Поселок «Усинский»120853812
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Усинская волость
500Уса (Усинское), село, при р. Усе; н. р.1202574820302108

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сызранский район
56657Усинскоесело53°19'с.ш.48°41'в.д.N-39-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сызранский муниципальный район, Усинское сельское поселение
36642444101с Усинскоесело

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