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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8997Сыпучи (Сыпучих с выс. Потоскуева, Головская и Маркова), дер.при р. Вишере.13212632110125Часовня православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1830. Сыпучи, деревня бывшая государственная, при речках Вишере и Сыпучанке, дворов 23, жителей 184, волостное правление (уездный город в 132 верстах), часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) л. Сыпучи, на р. Вишере, земск. шк., вол. правл., зем. станц., фельд. пунк., распл.Сыпучинское общество55185188Бывшие государственныеПравославныеРусские127—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Сыпучи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
721009Сыпучипосёлок60°33'00"57°48'00"P-40-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57626407131п Сыпучипоселок