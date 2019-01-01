посёлок Сыпучи, посёлок Сыпучи, Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Сыпучи

Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8997Сыпучи (Сыпучих с выс. Потоскуева, Головская и Маркова), дер.при р. Вишере.13212632110125Часовня православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Сыпучинская волость
1830. Сыпучи, деревня бывшая государственная, при речках Вишере и Сыпучанке, дворов 23, жителей 184, волостное правление (уездный город в 132 верстах), часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Сыпучинская волость
1) л. Сыпучи, на р. Вишере, земск. шк., вол. правл., зем. станц., фельд. пунк., распл.Сыпучинское общество55185188Бывшие государственныеПравославныеРусские127

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Чердынский уезд, Сыпучинская волость
деревня Сыпучи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Красновишерский район
721009Сыпучипосёлок60°33'00"57°48'00"P-40-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Красновишерский муниципальный район, Вайское сельское поселение
57626407131п Сыпучипоселок
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