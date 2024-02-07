село Мымрино, село Мымрино, Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Мымрино

Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
709Мыврино, с. вл.при рч. Ракитне.391234162186Церковь православная 1. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Мымринская волость
169. Мымрино, село бывшее владельческое, дворов 44, жителей 267, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православных, торжок. В 2 верстах — 2 церкви п Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Мымринская волость
Мымрино (село)7Ольгино

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Болховский уезд, Мымринская волость
село Мымрино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
63174Мымриносело53°18'с.ш.35°30'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Знаменский муниципальный район, Узкинское сельское поселение
54620432106с Мымриносело
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