село Нижнебахтиярово, село Нижнебахтиярово, Красногвардейский район, Оренбургская область (на 2018) — Familio

Нижнебахтиярово

Красногвардейский район, Оренбургская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1427Бахтиярова, д. башк.при р. Токе.652268233228Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Юмуран-Табынская волость
839. Н. Бахтияров, деревня башкир, при речке Токе, дворов 70, жителей 336, мечеть

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Юмуран-Табынская волость
Д. Нижне-Бахтиярово. Б. госуд. Башкиры. Магомет.3970Р. Ток2296525106334298

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Красногвардейский район
75028Нижнебахтияровосело52°53'с.ш.53°18'в.д.N-39-119
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