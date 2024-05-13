село Алексеевское, село Алексеевское, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Алексеевское

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело Собственной Е. И. В. Канцелярии о выдаче негласных единовременных пособий и ссуд из «царских сумм»: Сидоровой П. К., крестьянке с. Алексеевское Подольской вол. Вышне Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По прошению крестьянина Тверской губернии, Вышневолоцкого уезда Подольской волости села Алексеевского, Петра Соутина. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
3160Алексеевское, сц. вл.при р. Мсте.253964251270Часовня 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Подольская волость
938. Алексеевское, село бывшее владельческое, при реке Мсте, дворов 92, жителей 460, церковь православная, часовня, школа, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Подольская волость
2Алексеевское108

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
109286Алексеевскоесело57°47'34°31'O-36-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Садовое сельское поселение
28612447121с Алексеевскоесело
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