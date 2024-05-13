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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело Собственной Е. И. В. Канцелярии о выдаче негласных единовременных пособий и ссуд из «царских сумм»: Сидоровой П. К., крестьянке с. Алексеевское Подольской вол. Вышне Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По прошению крестьянина Тверской губернии, Вышневолоцкого уезда Подольской волости села Алексеевского, Петра Соутина. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3160Алексеевское, сц. вл.при р. Мсте.253964251270Часовня 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
938. Алексеевское, село бывшее владельческое, при реке Мсте, дворов 92, жителей 460, церковь православная, часовня, школа, лавка
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
2Алексеевское1081¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109286Алексеевскоесело57°47'34°31'O-36-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28612447121с Алексеевскоесело