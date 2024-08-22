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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
314. Юровичи, село бывшее государственное, при реке Полоте, дворов 7, жителей 54, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 2 ярм. 15 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Юровичи161278688040619451975392061
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
35ЮрьевичидеревняПолота, рекаЮрьевичского, православногоСпас-Юрьевичскому сельскому обществу9
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Юровичи75
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Юровичи70