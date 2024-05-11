слобода Высоцкая, слобода Высоцкая, Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Высоцкая

Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
616Высоцкая, сл. каз.при р. Протве.12952215227Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Рощинская (Пригородно) волость
123. Высотская Слобода, село бывшее государственное, при реке Протве, дворов 79, жителей 530, церковь православная, часовня, ткацкая фабрика
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