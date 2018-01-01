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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По ходатайству крестьянки Саратовской губернии Петровского уезда Пылковской волости села Чумаева Пелагеи Захаровой о пр Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1566Архангельское (Чумаево), с. каз.при рч. Чумаевке.6013150602615Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
820. Чумаево, село бывшее государственное, при речке Чумаевке, дворов 212, жителей 1503, церковь православная, 2 ветряных мельницы, столярня.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47468Чумаевосело52°45'45°55'N-38-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56631431101с Чумаевосело