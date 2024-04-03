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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
377Алексеевский (Камышь-Самара), отр. казач. Ор. в.при рч. Камыш-Самаре.7145101421410
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
103. Алексеевский (Камыш-Самара), поселок казачий, при реке Камыш-Самаре, дворов 134, жителей 981, 2 шк.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72384Алексеевкасело51°49'с.ш.54°10'в.д.M-40-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53637431106с Алексеевкасело