село Алмазово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Алмазово

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе крестьянского надела из имения помещиц графини Марии Дмитриевны Игнатьевой крестьянами с. Алмазово Молоденской вол. Епифанского у. 1885–1886 гг. // Гос. арх Показать все
Дело по обвинению граждан с. Алмазово, Молоденской волости, Епифанского уезда в количестве 37 человек. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Опись 1. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1827Алмазово, с. вл.при р. Таболе.242525198196Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Молоденская волость
451. Алмазово, село бывшее владельческое, при речке Таболе, дворов 68, жителей 448, церковь православная, богадельня

Список населённых мест Тульской губернии 1926 года

НазваниеТипКрестьянских хозяйствПрочих хозяйствВсего хозяйствМужчинЖенщинВсегоДо сельсовета в кмДо РИКа в кмДо ж/д станции в км
Тульская губерния, Клекотковский район , Троице-Орловский сельсовет
58Алмазовосело15411553544187722,110,7Клекотки, С.-В. ж. д.:12,3

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329888Алмазовосело53°46'с.ш.38°53'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Горловское сельское поселение
61644415126с Алмазовосело

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