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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе крестьянского надела из имения помещиц графини Марии Дмитриевны Игнатьевой крестьянами с. Алмазово Молоденской вол. Епифанского у. 1885–1886 гг. // Гос. арх Показать все
Дело по обвинению граждан с. Алмазово, Молоденской волости, Епифанского уезда в количестве 37 человек. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Опись 1. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1827Алмазово, с. вл.при р. Таболе.242525198196Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
451. Алмазово, село бывшее владельческое, при речке Таболе, дворов 68, жителей 448, церковь православная, богадельня
Список населённых мест Тульской губернии 1926 года
№НазваниеТипКрестьянских хозяйствПрочих хозяйствВсего хозяйствМужчинЖенщинВсегоДо сельсовета в кмДо РИКа в кмДо ж/д станции в км
58Алмазовосело15411553544187722,110,7Клекотки, С.-В. ж. д.:12,3
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329888Алмазовосело53°46'с.ш.38°53'в.д.N-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644415126с Алмазовосело