село Хандагатай, село Хандагатай, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Хандагатай

Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Ключевская волость
411Хандагатайское сел.Крестьянских дворов: 73. Остальных дворов: 3. Всех дворов: 76. 452

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Тарбагатайский район
220961Хандагатайсело51°16'с.ш.107°19'в.д.M-48-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Тарбагатайский муниципальный район, Верхнежиримское сельское поселение
81650418111с Хандагатайсело
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