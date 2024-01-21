хутор Стрельников, хутор Стрельников, Яковлевский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Стрельников

Яковлевский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Корочанский уезд
1068Стрельникова, д. каз.при р. Северском Донце.291482409457

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Корочанский уезд, Новооскочанская волость
Стрельникова дер. 259088Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 4. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 3.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Яковлевский район
116001Стрельниковхутор50°49'36°47'M-37-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Яковлевский
14755000486х Стрельниковхутор
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