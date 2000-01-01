деревня Вецслабада, деревня Вецслабада, Istras pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Вецслабада

Istras pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Истрская волость
1Старая СлободадеревняГлубокое, озероСтарослободского, православногоИстрскому сельскому обществу32

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Витебская губерния, Люцинский уезд, Истрская волость
село Старая-Слобода

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Лудзенский район, Истренский сельсовет
населенный пункт Вецслабада3168730

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ludzas novads, Istras pagasts
Vacslobodaagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=65531

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Istras pagasts
Vecslabada100150558ciemsEKS
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