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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
481Акимбетова (Ташбулатова), д. башк.при оз. Линевом.4710054295306Мечетей 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
361. Акимбетева (Ташбулат), деревня бывшая государственная, при озере Линевом, дворов 59, жителей 366, мечеть, 2 лавки, базар
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523884Ташбулатовосело53°38'00"58°42'00"N-40-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Абзелиловский муниципальный район, Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет
80601434101с Ташбулатовосело