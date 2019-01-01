село Ташбулатово, село Ташбулатово, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Ташбулатово

Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
481Акимбетова (Ташбулатова), д. башк.при оз. Линевом.4710054295306Мечетей 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Темьяно-Тангаурская волость
361. Акимбетева (Ташбулат), деревня бывшая государственная, при озере Линевом, дворов 59, жителей 366, мечеть, 2 лавки, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Абзелиловский район
523884Ташбулатовосело53°38'00"58°42'00"N-40-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Абзелиловский муниципальный район, Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет
80601434101с Ташбулатовосело
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