деревня Орлово, деревня Орлово, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Орлово

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
315396Орловодеревня58°25'00"31°00'00"O-36-051

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Чат по генеалогии Новгородской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Борковское сельское поселение
49625407211д Орловодеревня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Трясовская волость
44Орлово (дер.)6-го стана, 5-го зем. уч.Вознесенского30367875153212земледелиевыпойка телятрека Веренда.рекаЧасовня
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