деревня Ерцены, деревня Ерцены, Jērcēnu pagasts, Valmieras novads (на 2021) — Familio

Ерцены

Jērcēnu pagasts, Valmieras novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Valmieras novads, Jērcēnu pagasts
Jērcēni100191080ciemsEKS

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Валкский район, Ерценский сельсовет
населенный пункт Ерцены3139729
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