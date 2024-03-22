деревня Яуние Рачины, деревня Яуние Рачины, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Яуние Рачины

Izvaltas pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Izvaltas pagasts
Jaunie Račini100138036ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Малиновская волость
100Старое-РачинодеревняЗападная Двина, рекаПантелишского, старообрядческогоПантелишскому сельскому обществу26
101Новое-РачинодеревняколодецЛипинишского, православного, и Пантелишского, старообрядческогоПантелишскому сельскому обществу29
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