- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
133. Свилла, село бывшее государственное, при реке Мнюцице, дворов 14, жителей 145, церковь православная, часовня, нар. уч., питейный дом, торжок 6 августа.
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Свило-150
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Свило, с, жит. 250 (125 м. 25 ж.), дес. 351,95, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Свила 1 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Свило-129