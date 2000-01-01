деревня Свило-1, деревня Свило-1, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Свило-1

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Плисская волость
133. Свилла, село бывшее государственное, при реке Мнюцице, дворов 14, жителей 145, церковь православная, часовня, нар. уч., питейный дом, торжок 6 августа.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Подсвильский поссовет
д Свило-150

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Плисская волость
Свило, с, жит. 250 (125 м. 25 ж.), дес. 351,95, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Свила 1 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Подсвильский сельсовет
д. Свило-129
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