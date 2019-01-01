деревня Никулкино, деревня Никулкино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Никулкино

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350770Никулкинодеревня57°02'39°43'O-37-104

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о наложении епитимьи на запасного рядового Александра Михайловича Белябенкова, проживавшего в дер. Никулкино Щадневской волости Ростовского уезда, за причинение смер Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Никулино Щадневской волости Ростовского уезда Александра Николаевича Вагина в богохулении. 1913–1914 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Никулино Щадневской волости Ростовского уезда Алекснадра Николаевича Вагина в богохулении. 1915–1916 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело по обвинению кр-на д. Никулино Щадневской вол. А. Н. Вагина в «оскорблении словами бога». 1915 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1294. Опись 1. Дело 213.
По жалобе гр. д. Никулкино Щадневской вол. Екатерины Павловны Зайцевой о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 287.
По жалобе гр. д. Никулино Щадневской вол. Андриана Зайцева в количестве 10 человек о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Д Показать все
Разрешение, Свидетельство, Паспорт, Свидетельство о рождении. «Документы к брачному обыску (разрешение священника и мещанского общества на вступление в брак, свидетельств Показать все
Контракт. Контракт с крестьянами деревни Никулкиной Щадневской волости о сдаче в аренду пожен Ростовского Петровского монастыря Данильцево и Ониково, 14 мая 1889 г. Источ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Исаевское сельское поселение
24609428176д Никулкинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7198Никулкино, д. вл.при пруде и колодцах.361630123106

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щадневская волость
д. НикулкиноXVII. Тормосовское общество302655Лазарцево-Фоминский приход
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