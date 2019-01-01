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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350770Никулкинодеревня57°02'39°43'O-37-104
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Где упоминается данное место
Дело о наложении епитимьи на запасного рядового Александра Михайловича Белябенкова, проживавшего в дер. Никулкино Щадневской волости Ростовского уезда, за причинение смер Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Никулино Щадневской волости Ростовского уезда Александра Николаевича Вагина в богохулении. 1913–1914 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Никулино Щадневской волости Ростовского уезда Алекснадра Николаевича Вагина в богохулении. 1915–1916 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело по обвинению кр-на д. Никулино Щадневской вол. А. Н. Вагина в «оскорблении словами бога». 1915 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1294. Опись 1. Дело 213.
По жалобе гр. д. Никулкино Щадневской вол. Екатерины Павловны Зайцевой о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 287.
По жалобе гр. д. Никулино Щадневской вол. Андриана Зайцева в количестве 10 человек о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Д Показать все
Разрешение, Свидетельство, Паспорт, Свидетельство о рождении. «Документы к брачному обыску (разрешение священника и мещанского общества на вступление в брак, свидетельств Показать все
Контракт. Контракт с крестьянами деревни Никулкиной Щадневской волости о сдаче в аренду пожен Ростовского Петровского монастыря Данильцево и Ониково, 14 мая 1889 г. Источ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428176д Никулкинодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7198Никулкино, д. вл.при пруде и колодцах.361630123106
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. НикулкиноXVII. Тормосовское общество302655—Лазарцево-Фоминский приход