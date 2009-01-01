хутор Левелишки, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Левелишки

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Александровская волость
Левелишки, з., жит. 19 (11 м. 8 ж.), дес. 21,04, у. гор. 33 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Лынтупы 25 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Островецкий район, Подольский сельсовет
х Левелишки6

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
х. Левелишки3

Мы используем куки для улучшения работы сайта.