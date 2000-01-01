хутор Елисюткин, Гундоровская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Елисюткин

Гундоровская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Гундоровская станица
1360Елисюткин хутор, Гундоровской станицы, при реке Донец4813891961841313112

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