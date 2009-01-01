деревня Ивановка, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Ивановка

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1871 г. По просьбе крестьян Могилевской губернии Гомельского уезда Рудницатской волости деревни Ивановки Трофима Кулагина и Мих Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Телешевская волость
4Дер. Ивановкапроселочнойр. УзеИвановскому с. о. 147444460Старо-Белицк. п. 15620

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Тереничский сельсовет
д Ивановка129

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Тереничский сельсовет
д. Ивановка144

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