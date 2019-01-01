рабочий посёлок Пышма, Пышминский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Пышма

Пышминский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2694Пышминское, сел.при р. Пышме.3633144330399Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжок.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Пышминская волость
876. Пышминское (Ощепково), село бывшее государственное, при реке Пышме и речке Юрмаче, дворов 153, жителей 735, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Пышминская волость
село Пышминское196130064161568333536506985[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Пышминская волость
1) с. Пышминское (Ощенково) на рр. Юрмаче и Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, зем. станция, вол. пр., фельдш. п., торжки: Никольский 8—9 мая, 5—6 декабря Показать все Пышминское общество209439462Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские37

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Пышминский район, Пышминский сельсовет
9. Пышма (Ощепково), с. 3905897541343русские1342эстон. 1Пышминскойр. Пышмаст. Ощепково42тракт. агр. п., к. л-ва, зем. п., кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пышминский район
10497Пышмапгт56°57'с.ш.63°15'в.д.O-41-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Пышминский
65718000051рп Пышмарабочий поселок

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