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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2694Пышминское, сел.при р. Пышме.3633144330399Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
876. Пышминское (Ощепково), село бывшее государственное, при реке Пышме и речке Юрмаче, дворов 153, жителей 735, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Пышминское196130064161568333536506985[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Пышминское (Ощенково) на рр. Юрмаче и Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, зем. станция, вол. пр., фельдш. п., торжки: Никольский 8—9 мая, 5—6 декабря Показать все Пышминское общество209439462Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские37—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
9. Пышма (Ощепково), с. 3905897541343русские1342эстон. 1Пышминскойр. Пышмаст. Ощепково42тракт. агр. п., к. л-ва, зем. п., кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10497Пышмапгт56°57'с.ш.63°15'в.д.O-41-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65718000051рп Пышмарабочий поселок