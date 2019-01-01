хутор Заполянский, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Заполянский

Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1811Заполянская, станица казачья.при р. Медведице и оз. Малом Калаче.131189490572Церковь православная 1. Ярмарка.

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Сергиевская станица
1472Заполянский хутор, Сергиевской станицы, при реке Зеленке3721145410151017Хуторское правление, 1 церковь, 1 кл. пр. уч., 1 кирп. завод, 1 овчин. зав.8521313

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Даниловский район
13837Заполянскийхутор50°13,0' с.ш.43°48,0' в.д.M-38-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Даниловский муниципальный район, Сергиевское сельское поселение
18606444111х Заполянскийхутор

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