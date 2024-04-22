посёлок Ямской, посёлок Ямской, Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ямской

Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2378Ямская, слоб. каз.при овраге Винокуренном.½31212709748

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Черкасская волость
890. Ямская, слобода бывшая государственная, дворов 158, жителей 1561, школа, 3 постоялых двора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Ливенский район
79188Ямскойпосёлок52°26'с.ш.37°36'в.д.N-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Ливенский муниципальный район, Сергиевское сельское поселение
54629446171п Ямскойпоселок
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