Населенное место

Заулки 1-е, д., жит. 159 (84 м. 75 ж.), дес. 236, у. гор. 46 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Свила 10 в.

Заулки 2-е, д., жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 44,03, раз. см. пред.