деревня Заулки, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Заулки

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Плисская волость
Заулки 1-е, д., жит. 159 (84 м. 75 ж.), дес. 236, у. гор. 46 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Свила 10 в.
Заулки 2-е, д., жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 44,03, раз. см. пред.
Заулки 3-е, д., жит. 13 (5 м. 8 ж.), дес. 29,25, у. гор. 45 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Свила 11 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Плисский сельсовет
д Заулки21

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Плисский сельсовет
д. Заулки14

Мы используем куки для улучшения работы сайта.