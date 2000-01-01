деревня Кониха, Котельнический уезд, Вятская губерния (на 1926) — Familio

Кониха

Котельнический уезд, Вятская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Черновско-Николаевская волость
Коневский починок 2-й17917

Список населённых мест Вятской губернии 1926 года

НазваниеСельсоветРод н/пкм до ВИКХозяйств крест. типаПрочихВсего хозяйствМужчинЖенщинОбоего полаУдмурт.Татар.Мари.Перм.Прочих
Вятская губерния, Котельнический уезд, Черновская волость
111Кониха, 2-й Коневский.Александровскийдер. 20.519194064104

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