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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Обанина (Абанина) Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8917.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Абанино Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Борисо-Глебской Ельниковской церкви. Список архивных д Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Борисо-Глебской Ельниковской церкви. Список архивных д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2716Абанино (Обанино), д. вл.близь рч. Ельника.2116144775
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
82АбаниноСапелкинскоебывшие государственные407992
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Обанино911143деревняРусские345179130
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Обанино 1736деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.3134
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248827Абанинодеревня58°42'с.ш.40°20'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432106д Абанинодеревня