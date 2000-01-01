деревня Пантелеевичи, Бутковская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Пантелеевичи

Бутковская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Пантелеевичи, Бутковской волости, Лужского уезда, Ф. Игнатьева на постановление уездного съезда по делу о начете. 1893–1894 гг. // Центральный го Показать все
О выкупе земли крестьянкой с. Пантелеевичи, Бутковской волости, Лужского уезда, У. Степановой. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О перечислении крестьянина д. Пантелеевичи Бутковской волости Лужского уезда Т. Данилова в д. Горковичи. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1868Пантилеичи, д. вл.при колодцах.3030217068Часовень православных 2.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Бутковская волость
Пантелеевичи д.301 стан3081 участок30станция Оредеж, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

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