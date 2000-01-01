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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Пантелеевичи, Бутковской волости, Лужского уезда, Ф. Игнатьева на постановление уездного съезда по делу о начете. 1893–1894 гг. // Центральный го Показать все
О выкупе земли крестьянкой с. Пантелеевичи, Бутковской волости, Лужского уезда, У. Степановой. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О перечислении крестьянина д. Пантелеевичи Бутковской волости Лужского уезда Т. Данилова в д. Горковичи. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1868Пантилеичи, д. вл.при колодцах.3030217068Часовень православных 2.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Пантелеевичи д.301 стан3081 участок30станция Оредеж, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги