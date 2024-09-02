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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об оказании крестьянам села Горнецка, Папороцко-Островской волости, Крестецкого уезда, Новгородской губернии, пособия по случаю пожара. 1874 г. // Российский государствен Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
693. Горнецко, село бывшее государственное, при реке М. Хубке, дворов 100, жителей 466, церковь православная, часовня, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
8Горнецно (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Горнецкого1191052833125955927—земледелиевыпойка телят—река Хубка.Церковь, часовня, школа, 2 мелочные лавки, 3 кузницы, 2 водяных мельницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59883Горнецкоедеревня58°42'00"32°13'00"O-36-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49620402166д Горнецкоедеревня