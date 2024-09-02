деревня Горнецкое, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Горнецкое

Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об оказании крестьянам села Горнецка, Папороцко-Островской волости, Крестецкого уезда, Новгородской губернии, пособия по случаю пожара. 1874 г. // Российский государствен Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Папороцко-Островская волость
693. Горнецко, село бывшее государственное, при реке М. Хубке, дворов 100, жителей 466, церковь православная, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Папоротско-Островская волость
8Горнецно (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Горнецкого1191052833125955927земледелиевыпойка телятрека Хубка.Церковь, часовня, школа, 2 мелочные лавки, 3 кузницы, 2 водяных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Маловишерский район
59883Горнецкоедеревня58°42'00"32°13'00"O-36-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение
49620402166д Горнецкоедеревня

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