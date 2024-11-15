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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о продаже имения и земли прусского подданного Фридриха Августа-Эмиль Нольтке в пустоши Орлово Раменской волости Грязовецкого уезда за недоимки земского сбора и други Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 156. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Василиевской Заволочьевской церкви. Список архивных де Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3444Орлово, д. вл.при р. Монзе.5550174769
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
70аОрловоОрловскоебывшие помещичьи164650
70bОрловоОрловскоебывшие помещичьи265
70сОрловоОрловскоебывшие помещичьи51819
70dОрловоОрловскоебывшие помещичьи174562
70еОрловоОрловскоесобственники3911
70fОрловоСтановскоебывшие помещичьи41113
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Орлово (1 пром. пр.,1 торг. зав.,шк. I ст.) 2050деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.Зимнее: 97 км. Летнее: —.5561
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34756Орловодеревня58°55'с.ш.41°07'в.д.O-37-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624160246д Орловодеревня