деревня Орлово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Орлово

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о продаже имения и земли прусского подданного Фридриха Августа-Эмиль Нольтке в пустоши Орлово Раменской волости Грязовецкого уезда за недоимки земского сбора и други Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 156. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Василиевской Заволочьевской церкви. Список архивных де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3444Орлово, д. вл.при р. Монзе.5550174769

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Раменская волость
70аОрловоОрловскоебывшие помещичьи164650
70bОрловоОрловскоебывшие помещичьи265
70сОрловоОрловскоебывшие помещичьи51819
70dОрловоОрловскоебывшие помещичьи174562
70еОрловоОрловскоесобственники3911
70fОрловоСтановскоебывшие помещичьи41113

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Орловский сельсовет
Орлово (1 пром. пр.,1 торг. зав.,шк. I ст.) 2050деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.Зимнее: 97 км. Летнее: —.5561

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
34756Орловодеревня58°55'с.ш.41°07'в.д.O-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Вохтожское городское поселение
19624160246д Орловодеревня

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