деревня Мшага Ямская, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Мшага Ямская

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Шимская волость
187. Мигага, село бывшее удельное, при реке Мшаге, дворов 222, жителей 1323, церковь православная, школа, 6 лавок, 2 трактира

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Шимская волость
20Мшага (Староямская слобода) (село)4-го стана, 7-го зем. уч.Мшагского132137356399755569земледелиеторговля льнян. масл.зем. тракт, рч. Мшага.река2 часовни, школа, 5 мелочных лавок, 2 мануфактурные лавки, 1 чайн., 1 пив. лав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
59327Мшага Ямскаядеревня58°12'00"30°35'00"O-36-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Шимское городское поселение
49655151191д Мшага Ямскаядеревня

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